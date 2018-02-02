Seren Serengil cezaevine getirildi

Hakkında 3 günlük zorlama hapsi kararı çıkarılan Seren Serengil, gerekçeli kararın yazılmasının ardından sabah saatlerinde avukatıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek İnfaz Savcılığı’na teslim oldu. Adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na getirilen Serengil, burada 3 gün yattıktan sonra tahliye olacak. Polis eşliğinde Cezaevine getirilen Serengil’e, cezaevi girişine kadar Menajeri İzzet Aral ve yakın arkadaşları eşlik etti.

Emrah Kuş

