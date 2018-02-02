Diğer
Kategoriler

Seren Serengil cezaevine gönderildi

Ünlü şarkıcı Seren Serengil, 3 günlük hapis cezası için hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine savcılığa teslim oldu. Serengil adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Seren Serengil cezaevine gönderildi

02 Şubat 2018 10:51

Ünlü şarkıcı  Seren Serengil hakkında geçtiğimiz hafta İstanbul 11. Aile Mahkemesince 3 gün tazyik hapsi karar verilmişti. Mahkemenin gerekçeli kararını hazırlamasının ardından dün akşam saatlerinde Serengil, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Sabah erkenden teslim oldu

Yakalama kararı üzerine Serengil, sabah erken saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gelerek teslim oldu.
İnfaz savcılığında işlemleri yapılan Serengil, cezaevine götürülmesi için polislere teslim edildi. Serengil, polis eşliğinde adliyeden çıkarıldığı sırada basın mensuplarının ısrarlı sorularını yanıtlamaktan kaçındı. Hakkındaki iddialara ilişkin gerekli açıklamasının yaptığı programda yapılacağını kaydeden Serengil, Bakırköy cezaevine götürülmek üzere polis eşliğinde adliyeden ayrıldı. Serengil’in Pazartesi günü cezaevinden çıkacağı öğrenildi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu
 

Etiketler: seren serengil

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç