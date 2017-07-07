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Seren Serengil itirafına Cengiz İmren’den cevap

Seren Serengil’in bir programda “en çok Cengiz’i sevdim” ifadesine Cengiz İmren’den cevap geldi. İmren “Seren Serengil benim için çok değerlidir” açıklamasında bulundu.

Seren Serengil itirafına Cengiz İmrenden cevap

07 Temmuz 2017 07:51

Şubat ayında bir program da Seren Serengil, 2002 - 2005 yılların da evli kaldığı ünlü sanatçı Cengiz İmren hakkında “En çok Cengiz'i sevdim. O cezaevine girdikten sonra onu rahat görebilmek için evlendik. O, cezaevindeyken beni görsün diye TV programı bile yaptım” itirafında bulunmuştu. Bodrum da bulunan Ampersand club de sahne alan ünlü sanatçı Cengiz İmren sahne öncesi Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensupları Seren Serengil’in itirafını sorunca İmren “Seren vefalı bir kadındır. Benim için çok koşturdu, elinden geleni yaptı. Kendisi de söylemişti o zamanlar mecburi bir evlilik bile olmuştu. Seren benim için her zaman değerlidir ve kendisini severim” dedi.

Aşk var dersem Seren çıldırır

Aşk var mı? Sorusuna ise esprili bir dille cevap veren İmren, şimdi aşk var dersek Seren çıldırır diyerek şaka yaptı. İmren “ilişkimiz olacaktır muhakkak, yalnızlık Allaha mahsustur” ifadelerini kullandı.
Gazetecileri sorularının ardından sahneye çıkan İmren eski ve yeni şarkılarını seslendirdi. Canlı performans sergileyen İmren yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. 

Eren Ayhan

Etiketler: Cengiz İmren, seren serengil


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