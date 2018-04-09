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Seren Serengil’e kötü haber!

Işın Karaca, sunduğu magazin programında kendisi hakkında yayınlar yapan Seren Serengil hakkında yayınların durdurulması için mahkemeden ihtiyadi tedbir kararı aldırmıştı. Serengil programda yayınlara devam etti. Karaca, Serengil’in 6 aya kadar disiplin hapsine çarptırılmasını talep etti.

Seren Serengile kötü haber!

09 Nisan 2018 10:16

Işın Karaca, sunduğu magazin programında kendisi hakkında yayınlar yapan Seren Serengil hakkında yayınların durdurulması için mahkemeden ihtiyadi tedbir kararı aldırdı. Karar icra memurları aracılığıyla Serengil’e tebliğ edilmek istendi. Dilekçede Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu’na, haklarında verilen ihtiyadi tedbir kararının ve öneminin izah edildiği, söz konusu izahatların tutanak altına alınarak icra memuru vasıtası ile ihtiyadi tedbir kararının infazının sağlandığı belirtildi. Ancak hakkında ihtiyati tedbir kararı verilen taraflardan Seren Serengil’in mahkemenin kararının kendisine tebliğ edilmediğini söyleyerek, bu şekilde infaz ya da tebligat işlemi olamayacağını ileri sürdüğü ve söz konusu tutanağı imzalamadığı belirtildi. Dilekçede Semercioğlu ve Serengil’in mahkemece verilen kararı canlı yayında eleştirdikleri ardından ise programın sair anlarında da Işın Karaca ve eski eşi hakkında yayın yapmaya devam ettikleri ifade edildi. Emre uymadıkları ve aynı zamanda tedbir kararına aykırı davrandıkları belirtilerek bir aydan altı aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılmaları talep edildi. Mahkeme ifadelerini almak için Serengil ve Semercioğlu’na tebligat çıkardı.

Elif Altın - Vatan

Etiketler: ışın karaca, seren serengil

 

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