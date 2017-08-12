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Sergen Yalçın: 'Çok hazır olduğumuz söylenemez'

Eskişehirpor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, TFF 1. Lig’in ilk haftasında deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, “Çok hazır olduğumuz söylenemez. Lig için biraz daha zamanımız var” dedi.

Sergen Yalçın: Çok hazır olduğumuz söylenemez

12 Ağustos 2017 23:34

 TFF 1. Lig’in ilk haftasında Eskişehirspor, deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Çok çift taraflı bir oyun oldu. İki taraf da çok pozisyon buldu. Bizim çok hazır olduğumuz söylenemez. Lig için biraz daha zamanımız var. Hazırlık kampımız da olmadı. Oyuncuların özverisinden memnunuz. Ancak oyunsal anlamda sıkıntılarımız var. İnşallah en kısa sürede beraber oynama becerisini kazanarak zevk veren bir oyun ortaya koyarız” ifadelerini kullandı. 

Kaan Kızıl - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

Etiketler: Eskişehirpor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, TFF 1. Lig


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