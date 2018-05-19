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Sergen Yalçın: 'Daha bir teklif gelmedi'

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor’u 3-2 mağlup etti. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası, kontratının sona erdiğini ve henüz kendisine bir teklif gelmediğini söyledi.

Sergen Yalçın: Daha bir teklif gelmedi

19 Mayıs 2018 22:30

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe’nin 3-2 kazandığı karşılaşma sonrası basın toplantısında konuştu. İki takım için de iyi bir oyun olduğunu belirten Yalçın, “Oyunu çirkinleştirmedik. Fenerbahçe de aynı şekilde. Seyir zevki veren bir maçtı bana göre. Çok basit hatalar yaptık. Bir golü penaltıdan yedik. Attığımız goller gerçekten güzeldi. Bana göre oyuncular için başarılı bir oyundu. Büyük takımlarla oynarken bu kadar pozisyon bulmak kolay değil. İyi pozisyonlar bulduk ve değerlendiremedik. Genel anlamda memnunum. Taraftara, yönetime, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ciddi bir sorumluluk aldık ve başarılı olduk. Destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu normal olarak nitelendiren Sergen Yalçın, "Son kazandığı Beşiktaş ve Başakşehir maçları göstergesiydi. Başlarında tecrübeli bir teknik adam var. İçeride ciddi bir galibiyet oranları var. Zaten bu kadar maç kazanan bir takım hak etmiş demektir" ifadelerini kullandı.

Konyaspor ile kontratının sona erdiğini hatırlatan Sergen Yalçın, "Henüz bir görüşme yapmadık. Daha bir teklif gelmedi. Bekliyoruz. Önümüze nasıl bir fırsat çıkar bilmiyorum. Konyaspor’u zor bir pozisyonda aldık. Başarı ile ligi tamamladık. Mutluyuz. Konya büyük bir şehir, küme düşürseydik çok üzülürdük. Şu an için bir planımız yok. Önümüzdeki döneme bakacağız" açıklamasını yaptı.  ,

Sabri Kalkar - Fatih Gavuz
 

 

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