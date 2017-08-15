Sergen Yalçın, Eskişehirspor'un oyunundan memnun değil

Lige İstanbulspor maçı ile başlayan Eskişehirspor, istediği galibiyeti elde edemedi. Deplasmanda rakibi ile 2-2 berabere kalan Eskişehirspor da Teknik Direktör Sergen Yalçın bugün basın toplantısı gerçekleştirdi. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, Eskişehirspor'u içerisinde bulunduğu duruma rağmen neden seçtiğini anlatan Sergen Yalçın, "Neden tercih ettiğimi şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz ben futbolu Eskişehirspor'da bıraktım. Burayla benim bir bağım var. Bunun yanında inanılmaz bir seyirci potansiyeli var. Eskişehir benim gözümde çok önemli bir şehir. Tabii şu an içinde bulunduğumuz durum çok sağlıklı değil. Camianın içerisinde bulunduğu bir durum var ama her zaman bu durumlar futbolun içerisinde olabilir. Teknik direktör olarak zaten hep sıkıntılı takımlarda çalıştık. Hiç güllük gülüstanlık kulüplerde çalışmadık. Bundan önce aldığımız takımlar da küme düşme hattının bir numaralı adaylarıydı. Burada hedef biraz daha farklı, yukarıyı hedefliyoruz. Bilmiyorum bunu başarabilir miyiz ama bunu zaman gösterecek" dedi.

"Oynanan oyundan ekip olarak memnun değiliz"

İstanbulspor maçında Kırmızı Şimşeklerin ortaya koyduğu mücadeleden ekip olarak memnun olmadıklarını ifade eden Yalçın, "Bizde İstanbulspor maçında oynanan oyundan çok memnun değiliz. Yani çok rahat da kazanabilirdik aslında. 2-1 geriye düştükten sonra takımın direnç gösterip 2-2'yi ve ardından net pozisyonları yakalaması aslında bunlar çok pozitif olaylar. Ama biz oynanan oyundan ekip olarak memnun değiliz. Çünkü biz böyle bir oyun anlayışı ile oynamak istemiyoruz. Daha sağlam, oturaklı, iyi savunma yapan, rakibe pozisyon vermeyen, top ayağına geçtiği zaman oynayabilen bir Eskişehirspor ortaya çıkarmak istiyoruz. Tabii bu hedefimiz kolay değil. Oyuncuları yeni yeni tanımaya başladık ve neler yapabileceklerini görmeye başladık. Oynayabilecek en doğru kadroyu bulabilirsek, bana göre işler daha iyi olacak, güç olarak da daha iyi olacağız. Şu anda takımın 90 dakika oyun oynayacak fizik gücü kesinlikle yok. Zaten bu çok net İstanbulspor maçında ortaya çıktı. Yani biz şu anda tempolu oyunu 60-70 dakika oynayabiliriz. Sonra yavaş yavaş hem oyun disiplininden kopuyoruz hem de oyuncuların bireysel performansları çok düşmeye başlıyor. İşte bunu 80-90 dakikaya çıkarabilirsek, o zaman istediğimiz şablonu ortaya çıkarmak daha kolay olacak" diye konuştu.

"Savunma boyutunu çözersek bizim ileride gol atma sıkıntımız olmaz"

Savunma hattını güçlendirerek istedikleri oyun anlayışını ortaya çıkaracaklarını belirten Sergen Yalçın, konuşmasını şu şekilde tamamladı;

"Önemli olan şu 1 aylık süreç. Biz bu süreci istediğimiz gibi geçirebilirsek, ondan sonra geleceğe çok daha umutla bakabiliriz diye düşünüyoruz. Hele ki devre arasına kadar yukarıya yakın olursak, transfer de açılırsa, o zaman ikinci yarı çok daha farklı bir takım ortaya çıkar. Yani ligin ikinci yarısı bizim için çok güzel geçer. Savunma boyutunu çözersek bizim ileride gol atma sıkıntımız olmaz. Yani tek uğraşımız şu an işin savunma boyutunu çözmek."