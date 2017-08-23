Sergen Yalçın: 'Kapasite olarak yüzde 50-60 arasındayız'

Evinde Elazığspor'a 2-1 kaybeden Eskişehirspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Bugün antrenman öncesi Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Eskişehirspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk 2 haftanın değerlendirmesini yaptı. Güçlü ve koşan bir Eskişehirspor oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini anlatan Yalçın, "Maçla ilgili arzu etmediğimiz bir sonuç ortaya çıktı. Kaybettik. Kaybetmeyi beklemiyorduk. Çünkü kendi sahamızda oynadığımız ilk müsabakaydı. Kazanamadık. Çok iyi oynadığımızı söylemek elbette mümkün değil. Özellikle 60-65'inci dakikadan sonra tempomuz çok düşmeye başlıyor. 3-4 tane oyuncu fizik olarak çok yetersiz durumdalar. Özellikle son maçta çok fazla hamle şansımız yoktu. Oyun itibariyle belli bölümlerde istediğimiz şeyleri yaptık. Elimize geçen fırsatları değerlendirseydik 2 maçı kazanabilirdik" dedi.

"Bana göre kapasite olarak yüzde 50 ve 60'larda oynuyoruz"

Takımın kapasite olarak tam seviyeye ulaşamadığını kaydeden Sergen Yalçın, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bana göre kapasite olarak yüzde 50 ve 60'larda falan oynuyoruz. Çünkü tempomuz çok düşük. Yani bu kadar rölanti oynamamamız lazım. Biz sürekli bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz ama çok rölanti oynuyoruz. Futbol artık bu kadar rölanti oynanmıyor. Daha fizik gücüyle, daha istekli, daha arzulu bir futbolcu grubunun sahada olması lazım. Aslında bunun üzerine çalışıyoruz ama oyunumuzun rölanti olduğunun farkındayız. Yani 4-5 tane oyuncumuz fizik olarak iyi durumda ama belli bir grup 60'dan sonra oyundan tamamen düşüyorlar. Bizim de çok hamle şansımız olmuyor maalesef. Yani 4 tane, 5 tane oyuncuyu değiştiremeyeceğimize göre çok fazla da hamle şansımız yok. Yani olabildiğince bir şeyler kurgulayıp hamle yapmaya çalışıyoruz, oyuncular girdiğinde düşündüğümüz şeyleri yaparsa hamleler doğru oluyor. Ama olmazsa maalesef hamleler doğru olmuyor."

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Burak Tekin