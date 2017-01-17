Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. haftasında Boluspor, Kayserispor’la golsüz berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi. Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hafta sonu ligde oynadıkları maçın ardından aynı kadro ile karşılaşmaya çıktıklarını vurgulayarak, "Hem ligi hem de kupayı bir arada götürmek zor. Lige konsantre olmamız gerekiyor. Bugün iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Gruptan çıkarsak devam edeceğiz. Biz Kayserispor olarak çok rahat değiliz. Özelikle, ligdeki pozisyonumuz çok sıkıntılı, bizim için şu anda lig çok daha önemli" dedi.

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise 3 puan alamadıklarını fakat iyi oyun çıkardıklarını belirterek, "Karşılaşmanın ilk 15 dakikasını istediğimiz gibi oynayamadık. Sahada çok basit pas hatası yapan, sahada kimin koştuğu belli olmayan bir Boluspor vardı. 16. dakikadan itibaren değişik bir görüntüye büründük. Zaman zaman çok iyi pozisyonlar yakaladığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Faruk Çidem