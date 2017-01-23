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Sergen Yalçın: 'Maçlardan puan ve puanlar almak durumundayız'

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Maçlardan puan ve puanlar almak durumundayız." dedi.

Sergen Yalçın: Maçlardan puan ve puanlar almak durumundayız

23 Ocak 2017 17:10

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Hepimiz için yeni bir dönem. Hem oyuncular için hem bizim için takımda bir sirkülasyon oldu. Ligdeki pozisyonumuz şu anda çok sağlıklı değil ama ligin bitimine uzun bir maraton var. Daha çok oynayacağımız maç var. Bu süre zarfında tek istediğimiz halkın bize destek olmasıdır. Özellikle takıma destek olmasıdır. Bu bizim için çok önemlidir. Bu süreçte taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Taraftarlar, biz ve yeni yönetim güzel bir birlik ve beraberlik sağlayabilirsek inşallah Kayserispor’u olması gereken yere getirebiliriz diye düşünüyoruz. Türkiye Kupası, çok tercih ettiğimiz bir yer değil ama bir şekilde oynayacağız. Devam edebiliriz." ifadelerini kullandı.
Yalçın, "Şu anda lig bizim için daha öncelikli bir durumdur. Bundan dolayı hafta sonu oynayacağımız maç bizim çok değerli. Artık oynayacağımız maçların telafisi yok. Mutlaka puan ve puanlar almak durumundayız. Bu doğrultuda hazırlanacağız. Bu hafta iki tane zorlu maçımız var. Yeni transferler yaptık ve oyuncularımız aramıza katıldı. Son oynadığımız Akhisar maçı nispeten olumlu geçti. Bizim için çok zor geçmedi. Maçı kazanabilirdik. Bu maratonda deplasmandan 1 puan almak da bizim için önemli. İnşallah önümüzdeki süreç hepimiz için hayırlı olur." diye konuştu. 

Ali Göç
 

Etiketler: sergen yalçın


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