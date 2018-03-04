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iha.com.tr »
Spor »
Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu
04 Mart 2018 23:03
Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu
Mehmet Özdilek ile yolları ayıran Atiker Konyaspor'da teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile anlaşıldı.
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04 Mart 2018 23:03
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