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Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Mehmet Özdilek ile yolları ayıran Atiker Konyaspor'da teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile anlaşıldı.

Sergen Yalçının yeni takımı belli oldu

04 Mart 2018 23:03
 

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