Serhan Türk, dünya evine girdi

Galatasaray Muhabiri Serhan Türk, Diş Hekimi Yrd. Doç. Dr. Berna Kayıkçı ile, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görkemli düğünle hayatını birleştirdi. Düğün, spor, iş ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. Ankara Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ün kıydığı nikahta Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Milletvekili İrfan Rıza Yazıcıoğlu, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Eski Başkanı Adnan Polat, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Necati Yağcı, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, Özer Koca ve Yusuf Enes Topsakal yaptı. Nikah şahitlerinden Sadettin Saran, Serhan Türk ve eşi Berna Türk'ten Fenerbahçeli çocuklar beklediklerini kaydetti. Salonda yer alan davetliler de Saran'ın bu isteğini alkışlarla destekledi.