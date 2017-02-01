TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama' programına konuk olan 'Survivor'ın eski yarışmacılarından Ümit Karan, Serhat Akın hakkında çarpıcı bir yorum yaptı.

"SERHAT ÇOK ERKEN GİDER"

Ünlüler takımında mücadele eden Serhat Akın için 'diskalifiye' tehlikesi olduğunu belirten Karan, "Serhat beni çok şaşırttı. Aslında böyle bir çocuk değildi. Serhat'ta büyük bir değişiklik var. Bu kadar agresif olmaya gerek yok. Böyle devam ederse çok erken gider ya da diskalifiye olabilir. Hem takım arkadaşlarına hem de rakip takıma karşı agresifliği var. Her oyunu kazanacaksın diye bir kaide yok. Sakin ol, sessiz ol, takımı yönetmeye çalış" ifadelerini kullandı.