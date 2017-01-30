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Serhat Akın kimdir? Serhat Akın'ın kariyeri ve hayatı (Survivor Serhat Akın)

Eski futbolcu Serhat Akın Survivor ünlüler takımında yer alıyor. Yarışmalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Serhat Akınkimdir? Peki Serhat Akın hakkında bilinmeyenler haberimizde.

Serhat Akın kimdir? Serhat Akının kariyeri ve hayatı (Survivor Serhat Akın)

30 Ocak 2017 16:18

Survivor yarışmacısı Serhat Akın hakkında merak edilenleri bu haberimizde sizler için derledik. Serhat Akın'ın hayatı ve kariyeri hakında önemli bilgiler haberimizde

SERHAT AKIN KİMDİR?

Serhat Akın, 5 Haziran 1982 yılında Bretten'de dünyaya geldi. Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu en son Almanya 4. Ligi olan Regionalliga takımı Berliner AK 07'de oynamış ve futbolu bırakmıştır.

1991 yılında futbola Almanya'da 10 yaşındayken Karlsruher SC takımın altyapısına girerek başladı. 2000 yılına kadar burada oynadı. 2000 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Türkiye Millî takımına kadar yükseldi. Fenerbahçe'nin ardından RSC Anderlecht'e transfer olmuştur. 2006-2007 sezonunda Almanya'nın FC Köln takımına kiralık olarak transfer olmuş diğer sezon RSC Anderlecht'e geri dönmüştür. 15 Ağustos 2008 tarihinde Süper Lig'e yeni dahil olan Kocaelispor'la anlaşan futbolcu, burada 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Ligin 15. haftasında Kocaelispor'dan para alamadığı ve beklediği ilgiyi göremediği için sözleşmesini tek taraflı fesh etmiştir. Ligin takımlarından Kayserispor ve Beşiktaş kendisi ile ilgilenmiş fakat Konyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2011-2012 sezonu için Yusuf Şimşek'in Futbolcu-Antrenör olarak görev yaptığı Turgutluspor'la anlaşmıştır. 2012-13 sezonu yaz transfer döneminde Yusuf Şimşek'in Teknik direktörlük yaptığı Denizlispor ile anlaşmıştır. 2013-14 sezonunun başında Almanya 3. lig ekiplerinden BAK 07'ye transfer olmuştur.

Millî Takım Kariyeri
1999 yılında 4 kez Türkiye U-17 formasını giymiştir, aynı yıl içerisinde 3 kere de Türkiye U-18 formasını giymiş 4 gol atmıştır. 2000 yılından 2002 yılına kadar da Türkiye U-21 formasını 22 kere giymiş ve 12 gol kaydetmiştir. 2002 yılından itibaren ise Türkiye A Milli takım formasıyla 21 maça çıkmış ve 4 gol atmıştır. Serhat Akın, Erzincan'lı olması sebebiyle Millî Takım da genelde 24 numarayı giymiştir.

Etiketler: Serhat Akın kimdir? Serhat Akın hayatı


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