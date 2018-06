Serhat Akpınar : “Çocuklarımız yaşamımızın en kutsal varlığıdır”

Farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanan Dünya Çocuk Günü, 21 ülkede yaygın olarak 1 Haziran'da kutlanıyor. 1925 yılında 54 ülkenin katılımıyla Cenevre’de kabul edilen Cenevre Bildirgesi ile ilan edilen ‘1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ adına bir mesaj yayınlayan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, “Evren için kurulabilecek en güzel hayal; sadece çocukların yaşadığı nedensiz mutluluklar ile dolu rengarenk bir gezegen olabilirdi” dedi.

“Yaşamımızın en kutsal varlığı; çocuklarımız”

Akpınar, “Yeryüzündeki tüm çocukların sağlık, güvenlik ve her aşamadaki eğitim haklarının; 'ama' ile başlayabilecek bir cümlenin içinde yer almamasını diliyorum. '1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nde, yaşamımızın en kutsal varlığı; çocuklarımız için, en kalbi duygularımı paylaşarak, çocuklar her daim ve her devranda kutlu olsun ”ifadelerinde bulundu.