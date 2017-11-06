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Serhat Akpınar: “STK’lar ve sektörlerin birlikte hareket edeceği bir form öneriyorum”

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Uluslararası Diplomatlar Birliği’nin geçtiğimiz hafta Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği zirvenin ardından yaptığı değerlendirmeler sırasında; Avrupa Birliği'nin ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın, özellikle; Kıbrıs Türkleri’ni, ‘Evrensel İnsan Hakları’ söz konusu olduğunda “koyacak yer bulmakta” zorlandığını, bu temel yanlışlığın da ‘Kıbrıs Sorunu’nun çözümünü neredeyse imkansız bir hale sürüklediğini anla

Serhat Akpınar: “STKlar ve sektörlerin birlikte hareket edeceği bir form öneriyorum”

06 Kasım 2017 13:18

Akpınar, herşeye rağmen uluslararası teşkilatların ortaya koydukları yanlış yaklaşımların farkına varmaya başladıklarını “gözlemlediğini” de ifade ederek; “ Onların da farkında olmuş olmaları, ama alınmış olan bir takım kararlar sonrasında, geriye dönüşü mümkün kılacak ta bir takım çabalar gösterilmiş veya gösteriliyor gibi görünüyor olsa bile, sonuçta; bugün bulunduğumuz noktanın, geçmişten gelen tüm süreçlerden daha ileride olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak, bugünden sonra bizlerin, sadece KKTC veya tüm bu süreçleri iki lider, beşli görüşmeler çerçevesinde sürdürmek yerine; özellikle tüm sivil toplum örgütlerinin, tüm sektörlerin birlikte hareket edebileceği yeni bir döneme çekmemiz gerekiyor. Böylesi bir süreci ve kendimizi anlatabilir ve bu zamanı doğru bir şekilde kullanabilirsek; KKTC'nin Ada üzerindeki varlığını, çok daha ileri noktalara taşıyabileceğimize inanıyorum.” dedi.

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi, kurucu rektör Serhat Akpınar, STK

 

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