Serhat Akpınar: “STK’lar ve sektörlerin birlikte hareket edeceği bir form öneriyorum”

Akpınar, herşeye rağmen uluslararası teşkilatların ortaya koydukları yanlış yaklaşımların farkına varmaya başladıklarını “gözlemlediğini” de ifade ederek; “ Onların da farkında olmuş olmaları, ama alınmış olan bir takım kararlar sonrasında, geriye dönüşü mümkün kılacak ta bir takım çabalar gösterilmiş veya gösteriliyor gibi görünüyor olsa bile, sonuçta; bugün bulunduğumuz noktanın, geçmişten gelen tüm süreçlerden daha ileride olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak, bugünden sonra bizlerin, sadece KKTC veya tüm bu süreçleri iki lider, beşli görüşmeler çerçevesinde sürdürmek yerine; özellikle tüm sivil toplum örgütlerinin, tüm sektörlerin birlikte hareket edebileceği yeni bir döneme çekmemiz gerekiyor. Böylesi bir süreci ve kendimizi anlatabilir ve bu zamanı doğru bir şekilde kullanabilirsek; KKTC'nin Ada üzerindeki varlığını, çok daha ileri noktalara taşıyabileceğimize inanıyorum.” dedi.