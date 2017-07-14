Diğer
Kategoriler

Serhat Akpınar’dan 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni kınama mesajı

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin birinci yılına ithafen “Milletimizin iradesine ve demokrasimize karşı yapılan, kabul edilemez girişimi bir kez daha kınıyorum” dedi.

Serhat Akpınardan 15 Temmuz Darbe Girişimini kınama mesajı

14 Temmuz 2017 17:17

Serhat Akpınar 15 Temmuz için vermiş olduğu kınama mesajında şunları söyledi;

“Şahsım ve Kurucusu bulunduğum 'Üniversitem' adına; 15 Temmuz 2016 Tarihi'nde, milletimizin iradesine ve demokrasimize karşı yapılan, kabul edilemez girişimi bir kez daha kınıyorum. Ülkelerimizin birlik ve beraberliğini tehdit eden her ne olursa olsun, Türk Milleti'nin sağlam iradesi karşısında bertaraf olacaktır.”

“Amaç, Türkiye’yi çatışma ortamına sürüklemek”

Darbe girişimi ile birlikte asıl amacın Türkiye’yi çatışma ortamına sürüklemek olduğunu da söyleyen Akpınar son olarak, “Konunun esası, Türkiye’yi çatışma ortamına sürüklemek istemekte; demokrasiyi, refah arayışını ve toplumsal barışı yok etmeye çalışmaktadır. Ancak; Ulusumuzun, "Cumhuriyet"e yönelik bu hain saldırıya karşı, yine cumhuriyetin değerlerini temel alarak ve koruyarak karşı koyacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi, Girne Amerikan Üniversitesi, kınama, Serhat Akpınar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!