Gıda, Tarım ve Hayvancılık Serik İlçe Müdürlüğü, Deniztepesi Mahallesi’nde geçtiğimiz kasım ayında bir üreticinin hayvanlarında çıkan çiçek hastalığı nedeniyle yaklaşık 40’a yakın koyun ve 20’ye yakın yeni doğan kuzunun telef olmasının ardından incelemelerini tamamladı. Bazı koyun ve keçilerde çiçek hastalığı tespit eden ekipler, canlı hayvan pazarına hayvan giriş ve çıkışlarını yasaklanarak karantinaya alındı. Kararı uygulamaya başlayan Serik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı giriş ve çıkışına yasak tabelaları asarak duyuru sisteminden anonslar yaparak kararı vatandaşlara duyurdu.

Sedat Temel