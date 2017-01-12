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Serik’ten Halep’e 3 TIR dolusu yardım yola çıktı

Antalya’nın Serik ilçesi’nde toplanan yardımlar Halep’e gönderilmek üzere dualarla yola çıktı.

Serikten Halepe 3 TIR dolusu yardım yola çıktı

12 Ocak 2017 12:28

Serik ilçesi’nde Halep’e gönderilmek üzere toplanan yardımlar için uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama törenine Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve vatandaşlar katıldı. Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü önündeki törende Başkan Ramazan Çalık, “Serik’te birlikte olma zamanı. Serik artık bu tür etkinliklerde birlik oluyor. Küçük bir kıvılcım olsa bütün Serikliler bir arada oluyor. Bu yardıma destek olan herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi mazlum neredeyse biz oradayız. Türkiye’den ve dünyadan nereden yardım talebi gelirse Serik Belediyesi olarak biz hazırız. Bize bu yakışır. Osmanlı’nın torunlarına bu yakışır. Türk Kültürüne İslam kültürüne bu yakılır. Elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Halep’te şu yağmur altıda soğukta yatan çocuklarımıza biz burada sıcak odalarda yatarken en azından yapabileceğimiz yardımları onlar için yapmalıyız. Bu bilinçle hareket ettik. Otel sahiplerinden dağ başındaki insanlarımıza kadar herkes bu yardım kampanyasına destek verdi. En kısa zamanda da bu bölgelerde huzurun sağlanmasını istiyoruz. Bu coğrafya bizim coğrafyamız” dedi.
Törenin sonunda yatak, battaniye ve gıdalardan oluşan 3 TIR yardım dualarla Halep’e uğurlandı.


Sedat Temel

ANTALYA 


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