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Serim: 'Kurlar seçim sonrası gerileyecektir'

Finansal piyasalar ile ilgili açıklama yapan Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim, "Kurlar seçim sonrası gerileyecektir. Zira seçim sonrası sermaye girişinde belirgin bir hızlanma olacağını düşünüyorum" dedi.

Serim: Kurlar seçim sonrası gerileyecektir

16 Mayıs 2018 16:54

Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim’in finansal piyasalar ile ilgili açıklama yaptı. Kurdaki hareketin tek sebebi yaklaşan seçimler öncesi spekülatörlerin kuru mümkün olduğunca yukarıdan satıp, seçim sonrası doğal olarak gerileyeceği noktadan tekrar satın alma konusundaki istekleri olduğunu kaydeden Serim, “Kurlar seçim sonrası gerileyecektir. Zira seçim sonrası sermaye girişinde belirgin bir hızlanma olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yabancı sermaye girişi varlık barışından gelecek fonlarla birleşince kurlara aşağı yönde baskı yapacağını belirten Ali Serim, "Bunun doğal neticesi de kurları aşağı doğru hareketidir. Vatandaşımızı uyarmak istiyorum. "Şu anda kuru çekebildikçe yukarı çekip seçim öncesi döviz satalım; seçim sonrasında ise düşük kurdan döviz toplayıp faiş karlar elde edelim" diyen büyük oyuncuların oyunu sahneleniyor kanaatindeyim. Tabi ki enflasyondaki artışın da kur artışında etkisi yok diyemeyiz. Siyasal söylemlerin sertleşmesinin de etkisi olduğu muhakkak. Ayrıca, bölgemizdeki tansiyonun tekrar eskale etmesi tedirginlik oluşturuyor. Bu gerçekler bir yana seçim sonrası yapısal reformların tekrar gündemin birinci sırasına oturtulmasıyla, sermaye girişi ve özellikle hukuk alanındaki atılacak reformist adımlarla benim hesaplamalarıma göre bugünkü kur seviyelerinin altındaki bir kur ile 2018 yılını kapatma ihtimalimiz kuvvetli" değerlendirmesinde bulundu. 

Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim, "Bu panik havasına kapılıp, yüksek kurdan alış yapanların orta vadede kayıpları olacağını düşünüp vatandaşımızı uyarmayı görev biliyorum" dedi.  

 

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