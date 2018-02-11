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Serincek köyü teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusundaki Serincek köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

Serincek köyü teröristlerden temizlendi

11 Şubat 2018 17:04

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusundaki Serincek köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 266 oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. 10 Şubat 2018 tarihinde, 86 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.266 olmuştur” denildi. 

 

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