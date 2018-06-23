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Serinlemek için baraja giren 2'si kardeş 3 çocuk hayatını kaybetti

Serinlemek için Alibeyköy Barajı'na giren 2'si kardeş 3 çocuk hayatını kaybetti. Ekiplerin çocukları barajda aramaları sırasında çocukların yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Serinlemek için baraja giren 2si kardeş 3 çocuk hayatını kaybetti

23 Haziran 2018 15:44

Olay, saat 12.00 sıralarında Sultangazi'deki Alibeyköy Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için baraja giren 3 çocuktan 2'si barajda kayboldu. Çocuklardan biri ise çevredeki vatandaşların yardımıyla barajdan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine dalgıç polisler, itfaiye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren aramaların ardından Şefik Yanak (8)ve Mustafa Altan (11) sudan çıkarıldı. 2 çocuk daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altan ve Yanak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Vatandaşlar tarafından barajdan çıkarılan Nurullah Yanak (11) da hastanede hayatını kaybetti. 

Çocukların yakınları sinir krizi geçirdi 

Öte yandan çalışmalar sırasında çocukların yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri acılı aileyi sakinleştirmekte güçlük çekti.  

Caner Sönmez

 

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