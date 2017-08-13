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Serinlemek için girdiği denizde boğulmaktan son anda kurtuldu

İstanbul Balat Sahili'nde denize serinlemek için giren ve alkollü olduğu iddia edilen genç boğulmaktan son anda kurtarıldı. Hastaneye sevk edilen gencin hayati tehlikesi devam ediyor.

Serinlemek için girdiği denizde boğulmaktan son anda kurtuldu

13 Ağustos 2017 20:56

Olay, Fatih Abdülezelpaşa Caddesi Balat Sahil’inde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin K. (30) denize girmek için sahile geldi. Bu sırada iddiaya göre yanında getirdiği alkol ve yiyecekleri tükettikten sonra denize girdi. Bir süre denizden yüzdükten sonra gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. “Kurbağa Adam” diye tabir edilen dalgıçlar tarafından kısa süre sonra bulunarak kıyıda hazır bekletilen ambulansa sevk edildi. Bilinci yerinde olmayan alkollü gence ambulans içerisinde kalp masajı yapılarak serum bağlandı. Bölgedeki en yakın hastaneye sevk edilen Ersin K.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Görgü tanığı Hakan Yeten, olayla ilgili, “Tek başına oturuyordu biz buradan kendisini takip ettik, biraz sarhoştu galiba. Bu taraftan girdi denize yüzmeyi biliyordu 15 dakika kadar yüzdü. Ardından açıklığa doğru geldi açıklıkta kayboldu. Tek başınaydı biz haber verdik hemen polislere. Burası normalde denize girilmeyen bir nokta biz uyaracaktık onu alkollü olduğu için anlamadı bir şey. Genç ve zayıf birisiydi düşe düşe denize girdi” dedi. 

Ufuk Kıvık
 


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