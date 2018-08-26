Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Serinlemek için girdiği derede boğuldu..

Trabzon’un Maçka ilçesinde serinlemek için dereye giren bir genç boğuldu.

Serinlemek için girdiği derede boğuldu..

26 Ağustos 2018 21:03

Maçka ilçesindeki Mulaga Deresi'ne arkadaşıyla birlikte serinlemek için giren Yunus Emre Ergün (17), bir süre sonra gözden kayboldu. Ergün’ün derede kaybolduğunu gören arkadaşı çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine Ergün’ün kaybolduğu dereye gelen Sahil Güvenlik ekipleri su altında çalışma başlattı. Bir süre sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK Özel Timi-2, Yunus Emre Ergün’ün cansız bedenini su yüzeyine çıkardı. Sudan çıkartılan Ergün’ün cansız bedeni otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ozan Köse 
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç