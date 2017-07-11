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Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Malatya'nın Arapgir ilçesinde serinlemek için gölete giren bir kişi, boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

11 Temmuz 2017 23:03

Edinilen bilgiye göre, Arapgir ilçesine misafirliğe gelen Yunus Emre Muratoğlu (30), arkadaşları ile birlikte Bolpınar göletine girdi. Bir süre sonra suda kaybolan şahsın arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiyeden yardım istedi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri gölette arama başlattı. Kısa süre sonra Muratoğlu'nun cansız bedeni bulunarak kıyıya çıkarıldı. Şahsın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Atahan Akşahin
 

Etiketler: Arapgir, Malatya


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