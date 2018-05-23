Diğer
Kategoriler

Serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı

Adıyaman’da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Atatürk Barajı Göleti'ne giren 9. Sınıf öğrencisi boğuldu.

Serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı

23 Mayıs 2018 17:06

Edinilen bilgiye göre, Samsat ilçesinde ikamet eden 16 yaşındaki Musa Avcı, arkadaşlarıyla birlikte Baraj Mahallesi Sulama Pompası İstasyonu civarında Atatürk Barajı Göleti'ne girdi. Bir süre yüzen Avcı bir anda gözden kaybolunca 112 Acil Sağlık ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Polis Dalgıç ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis dalgıç ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda Avcı’ya ulaşılarak sudan çıkardı. Sudan çıkarılan 9. sınıf öğrencisi Musa Avcı'ya olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Musa Avcı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Avcı’nın cenazesi hastane morguna alındı. 

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç