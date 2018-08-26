Serinlemek için girdikleri derede boğuldular

Olay, Taşlıca köyünün Çatalkaya Mahallesi Deregözü Deresi'ndeki köprünün altında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaş serinlemek için Deregözü Deresi'nde bulunan köprünün altındaki su birikintisine girmek istedi. İlk olarak Tirebolu’dan akrabalarının yanına geldiği ve yüzme bilmediği iddia edilen Ramazan Durmuşkaya (16) suya girdi. Durmuşkaya’nın çırpındığını gören köy sakinlerinden Abdul Kadir Keleş (24) hemen müdahale etmek istedi ancak ikisi de boğuldu. Olayın haber verilmesinin ardından iki genç su birikintisinden çıkarıldıktan sonra 112 acil servis ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Her iki gencin cansız bedeni de Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tatil için köye geldikleri öğrenilen iki gencin yapılacak otopsilerinin ardından defnedileceği öğrenildi.

Recep Ergin