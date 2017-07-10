Serinlemek için nehre atladı, canından oldu

Olay, sabah Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Kuva-i Milliye Parkı Sinanpaşa Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Cumali Sığırcı ile arkadaşı Bilal Gezek, Kuva-i Milliye Parkı'nda birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra Cumali Sığırcı, yüzme bilmediği halde sıcakladığını belirterek, serinlemek için Sinanpaşa Köprüsü'nde Seyhan Nehri’ne atladı. Arkadaşının suda çırpınarak boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Bilal Gezek de,hemen suya atladı arkadaşını çıkarmak istedi ancak başaramadı. Olayı fark eden parkın güvenlik görevlisi kıyafetlerini çıkarıp suya atladı ancak Sığırcı Seyhan Nehri'nin derinliklerinde kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve sualtı polisleri sevk edildi. Sualtı polisleri yaptığı arama çalışmasında Sığırcı'nın cansız bedenine olay yeri yakınında ulaştı. Sığırcı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Arkadaşı Bilal Gezek ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Meraklı vatandaşlar da Cumali Sığırcı'nın aranması çalışmalarını film izler gibi Sinanpaşa Köprüsü üzerinden izledi.

Süleyman Cenk İdaye

