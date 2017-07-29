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Serinlemek için suya girdikleri sırada soyuldular

Mersin’den İran’a muz götüren ve Batman’da serinlemek için çaya giren kamyon şoförü baba oğul, suya girdikleri sırada soyuldu.

Serinlemek için suya girdikleri sırada soyuldular

29 Temmuz 2017 14:39

Edinilen bilgiye göre, Mersin’den İran’a muz taşıyan kamyon şoförleri baba Sait ve oğlu Süleyman Agruç, Batman’dan geçtikleri sırada serinlemek için Şerbetli köyü mevkisinde Batman Çayı’na girdi. Baba ve oğulun çaya girdiğini fark eden şahıslar, taşla camını kırdıkları kamyona girip cüzdanları çalarak kaçtı. Soyulduklarını fark eden kamyon şoförleri, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Cüzdanı çalınan Sait Agruç, "Mersin’den İran’a muz götürüyorduk. Batman-Kozluk karayolunda yol kenarına araçlarımızı çekerek serinlemek için çaya girdik. Ben ile oğlum Süleyman suyun içindeyken 2 kişi taş ile kamyonun camını kırdı, aracın içinden bulunan cüzdanımızı alıp mısır tarlasına koştular. Arkalarından, ‘Ehliyetimi bırak, para senin olsun’ diye seslendim. Ama hırsızlar izlerini kaybettirdi" dedi. 

Osman Arslan


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