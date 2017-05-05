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Şeritten çıkan kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri’de kamyonetin şeridinden çıkarak karşı yoldan gelen tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Şeritten çıkan kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

05 Mayıs 2017 11:12
Şeritten çıkan kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Kayseri-Niğde karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri’den Niğde istikametine giden Suriye uyruklu Nadir El H. Yönetimindeki 31 MB 450 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, Kayseri istikametine giden Fatih F. yönetimindeki 33 BTN 96 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine sevk edilen ambulans ile İncesu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nadir El H., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan tır sürücüsü Fatih F. ise Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, hurdaya dönen kamyonet çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç

Etiketler: adana, Kayseri, kaza


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