Klarnet virtüözü Serkan Çağrı, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlere müzik ziyafeti verdi. Barış Manço'dan Orhan Gencebay'a sevilen birçok sanatçının eserlerini seslendiren Çağrı'ya salonu dolduran dinleyiciler vokal yaptı.

Sahneyi çocuklarla paylaştı

Teröre inat hayatı durdurmayan ve konsere gelenlere teşekkür eden, Çağrı, “Amaçlarına ulaşamayacaklar. Biz hep birlikte güzeliz” dedi.

Repertuarında yeni dönem şarkılara pek yer vermediğini söyleyen Serkan Çağrı, konserin sonlarına doğru minik seyircileri sahneye davet edip Barış Manço'nun 'Arkadaşım Eşek' şarkısını seslendirdi. "Uzun zamandır çocuklar için yeni şarkılar yapılmıyor" diyen Çağrı, çocuklar için daha çok çalışılması gerektiğini söyledi.

