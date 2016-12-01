Hanife ve Serkan, canlı yayına birlikte çıktılar. Hanife; “Yine hasret rüzgarları çok erken esti. Hayırlısı böyleymiş. Angelina’nın duyguları önemli benim için.. Aşk acısı çekmiş olan bir kadın olarak söylüyorum ben, Angelina’nın mutsuzluğunun üzerine bir mutluluk kuramam. Biz Serkan’la olmayız. Ben Serkan’a inanmıyorum, Angelina’ya inanıyorum” sözleriyle ayrılık kararını açıkladı. Serkan ise; “Hanife, çok düzgün bir insan. Ben onu kazanmak için elimden geleni yaptım. Kararına saygı duyuyorum” dedi. Angelina ise; “Hanife, benim arkadaşım. Onun üzülmesini istemediğim için Serkan’la daha önceden tanıştığımızı, görüştüğümüzü açıkladım” dedi.