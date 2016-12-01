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Serkan ve Hanife'den şok ayrılık kararı!

Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programına Serkan ve Hanife’nin şok ayrılık kararı damga vurdu.

Serkan ve Hanifeden şok ayrılık kararı!

01 Aralık 2016 09:10
Serkan ve Hanife'den şok ayrılık kararı! - Tıkla İzle

Hanife ve Serkan, canlı yayına birlikte çıktılar. Hanife; “Yine hasret rüzgarları çok erken esti. Hayırlısı böyleymiş. Angelina’nın duyguları önemli benim için.. Aşk acısı çekmiş olan bir kadın olarak söylüyorum ben, Angelina’nın mutsuzluğunun üzerine bir mutluluk kuramam. Biz Serkan’la olmayız. Ben Serkan’a inanmıyorum, Angelina’ya inanıyorum” sözleriyle ayrılık kararını açıkladı. Serkan ise; “Hanife, çok düzgün bir insan. Ben onu kazanmak için elimden geleni yaptım. Kararına saygı duyuyorum” dedi. Angelina ise; “Hanife, benim arkadaşım. Onun üzülmesini istemediğim için Serkan’la daha önceden tanıştığımızı, görüştüğümüzü açıkladım” dedi.


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