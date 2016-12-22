Star TV ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programında izleyenler Serkan’ın, Hanife ile ilgili şok iddiasına tanık oldular. Annesinin geçirdiği ameliyatın ardından bugün locada ki yerini alan Hanife, talibi Gökhan Bey ile karşılaştı. Paravan açılmadan önce loca arkadaşlarının da yorumlarını alan Hanife’ye, Serkan’dan da yorum geldi. “Benim tercihim, düşüncem Hanife’nin kararının olumsuz olacağı” diyen Serkan’a Zuhal Topal; “Serkan, bilinçaltın dile geldi” dedi.

Sonrasında Serkan; “Hanife’nin aklının bende olduğunu düşünüyorum” diyerek izleyenleri şoke etti. Aklının Serkan’da olmadığını söyleyen Hanife, Gökhan için kararının olumsuz olacağını bildirdi.