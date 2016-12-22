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Serkan'dan Hanife ile ilgili şok iddia!

Ekranlarda pembe dizi formatına dönen izdivaç programları hala Türkiye gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Bir de yıllardan beri bu programlarda talibini bulamayıp baş rollerde olan isimler var. İnsanlar kızsalar da izlemeye devam ediyor. İşte yeni bir şok iddia daha...

Serkandan Hanife ile ilgili şok iddia!

22 Aralık 2016 10:53

Star TV ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programında izleyenler Serkan’ın, Hanife ile ilgili şok iddiasına tanık oldular.  Annesinin geçirdiği ameliyatın ardından bugün locada ki yerini alan Hanife, talibi Gökhan Bey ile karşılaştı. Paravan açılmadan önce loca arkadaşlarının da yorumlarını alan Hanife’ye, Serkan’dan da yorum geldi. “Benim tercihim, düşüncem Hanife’nin kararının olumsuz olacağı” diyen Serkan’a Zuhal Topal; “Serkan, bilinçaltın dile geldi” dedi.

Sonrasında Serkan; “Hanife’nin aklının bende olduğunu düşünüyorum” diyerek izleyenleri şoke etti.  Aklının Serkan’da olmadığını söyleyen Hanife, Gökhan için kararının olumsuz olacağını bildirdi.

Etiketler: hanife, Star TV, Zuhal Topal


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Toplam Yorum (1)

  • : 22 Aralık 2016, Perşembe 10:20
    00
    bu mu lan şok iddia adiler böyle haberim olur
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