Kanun Tasarısı, kitlesel fonlamaya ilişkin platformların kurulmaya başlandığı ancak düzenleyici altyapının olmaması ve sadece bağış şeklinde fon sağlanması nedeniyle bu alanda istenilen gelişme hızının yakalanamaması görüldüğü ifade edildi. Yapılacak düzenleme ile yetkilendirilecek kitle fonlaması platformlarının işlettikleri internet sitesi vasıtasıyla girişimcinin kitleye, kitlenin girişimciye ulaşımını kolaylaştıracak düzenli bir yatırım ortamının sağlanması amaçlandığı kaydedildi.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)