Vodafone Grubu’nun Afrika, Orta Doğu, Asya, Pasifik (AMAP) Bölge CEO’su olarak başarılı işlere imza atan Serpil Timuray, bugün itibarıyla başladığı yeni pozisyonunda Grup Ticari Operasyonlar Dünya Başkanlığı ile Grup Strateji Dünya Başkanlığı görevlerini bir arada yürütecek. Timuray, yeni atandığı görevinde 15/16 mali yılı sonuçlarına göre yaklaşık 56 milyar euro yıllık gelire ve 462,2 milyon toplam abone sayısına sahip Vodafone Grubu’nun dünya genelindeki tüm ticari operasyonlarının yönetimine liderlik edecek olup, marka, pazarlama, satış, dağıtım, müşteri hizmetleri faaliyetlerinden ve kendisine bağlı ticari fonksiyonların yetenek geliştirmesine liderlik edecek. Timuray aynı zamanda, Vodafone Grubu’nun dünya genelindeki strateji geliştirmesinden de sorumlu olacak.

Timuray, yeni görevinde, Vodafone Grubu dünya İcra Kurulu’nda yer almaya ve Grup CEO’su Vittorio Colao’ya doğrudan bağlı olarak çalışmaya devam edecek. Timuray’ın yeni atamasını duyuran Vittorio Colao, açıklamasında, “Marka, pazarlama ve ticari stratejiler alanlarında güçlü bir geçmişe sahip olan Timuray, AMAP Bölge CEO’su olarak Vodafone Grubu’nun en hızlı büyüyen pazarlarında sergilediği başarılı operasyonel liderliğiyle önemli işlere imza atmıştır. Timuray ile yeni görevinde birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Serpil Timuray, ABD merkezli Fortune Dergisi’nin 2016 yılında ilk kez hazırladığı ‘En Güçlü Kadınlar Uluslararası Listesi’nde 23. sırada yer aldı. Fortune Dergisi, Timuray’ı “Global Fortune 500 şirketlerinde çalışan en önde gelen Türk yöneticilerden biri” olarak gösterdi.

Vodafone Grubu’nun toplam abonelerinin yaklaşık yüzde 74’ünün bulunduğu AMAP Bölgesi, son 3 yılda Timuray’ın liderliğinde güçlü bir büyüme performansı kaydetti. 2015/16 mali yılında AMAP Bölgesi’nin aboneleri yüzde 5 büyüme ile 341 milyona ve toplam gelirleri yüzde 7 büyüme ile 13,2 milyar sterline ulaşırken, FAVÖK yüzde 7,2 büyüme ile 4 milyar sterlin seviyesinde gerçekleşti. Vodafone AMAP Bölgesi’nin başarılı iş sonuçlarını getiren faktörler arasında lider marka konumu, müşteri memnuniyeti odaklı segmentasyon stratejisi, üstün teknoloji kalitesi ve yaygın satış dağıtım ağı öne çıktı. Timuray’ın göreve geldiğinden itibaren tüm bölgede önceliklendirdiği segmentasyon stratejisi kapsamında 10 AMAP ülkesinde Gençlik Segmenti lansmanı yapılarak milyonlarca gence erişim sağlandı. Timuray’ın 2009 yılında Türkiye’de sosyal iş modeli olarak başlattığı ve son iki yılda 7 AMAP ülkesine yaygınlaştırdığı ‘Vodafone Çiftçi Kulübü’ programı, bölgede 149 milyon çiftçiye erişmesi beklenen platformu ile tarımın dijitalleşmesi ve çiftçinin güçlendirilmesi için örnek bir girişim olarak gösteriliyor.

Timuray’ın Vodafone Grubu bünyesinde liderliğini yaptığı ‘Çeşitlilik ve Dahiliyet Komitesi’nin çalışmaları kapsamında, işyerinde cinsiyet eşitliği sağlanmasına yönelik Grubun tüm pazarlarda kadın çalışanlarına sunduğu inisiyatifler arasında ‘özel doğum izni’ politikası özellikle dikkat çekti. Ayrıca, kadınların mobil teknolojilere eşit erişimi sayesinde ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik Timuray’ın Türkiye’den başlattığı ‘Önce Kadın’ programı, son dönemde 10 AMAP ülkesinde lanse edildi.

Timuray, Eylül 2016’dan itibaren başladığı Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı görevine devam edecek. Timuray, Vodafone Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak üstlendiği ilave sorumluluğunda, şirketin son 10 yılda sergilediği başarılı performansını önümüzdeki dönemde daha da yükseltmek amacıyla birikimlerini aktaracak ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu’na destek olacak.,

Serpil Timuray kimdir?

Serpil Timuray, Ocak 2014’ten beri Vodafone Grubu İcra Kurulu Üyesi ve AMAP Bölge CEO’su olarak çalışmaktadır. Timuray aynı zamanda, Danone Grubu’nun küresel Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye olarak yer almaktadır. Aynı zamanda Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Vodafone&Qatar Foundation LLC Yönetim Kurulu Başkanı da olan Timuray ayrıca, Afrika’nın lider telekomünikasyon gruplarından Vodacom Grubu ile Vodafone Hindistan, Vodafone Hutchison Avustralya, Safaricom Kenya ve Vodafone Katar şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesidir.

Kariyerine 1991 yılında Procter&Gamble’da pazarlama bölümünde başlayan Timuray, sonrasında P&G Türkiye’nin İcra Kurulu’nda yer almıştır. 2002-2008 döneminde Danone Türkiye Genel Müdürü olarak ve ardından 2009-2013 döneminde Vodafone Türkiye CEO’su olarak görev yapan Timuray, 2013 yılının ikinci yarısında Vodafone AMAP Bölge Direktörü olarak ilave sorumluluk almıştır. 2013-2015 dönemi YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı olan Timuray, 2010-2014 yıllarında DEİK Türk-İngiliz İş Konseyi Başkan Yardımcısı olarak, 2003-2008 yıllarında SETBİR (Türkiye Süt, Et ve Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği) Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Timuray halen, Dünya Ekonomik Forumu Genç Küresel Liderler Mezunları, Dünya Türk İş Konseyi Danışma Kurulu, TOBB Genç Girişimciler Üst Kurulu ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyetinde yer almaktadır.

Fortune Dergisi’nin ilk kez hazırladığı ‘Uluslararası En Güçlü Kadınlar’ 2016 listesinde 23'üncü sırada yer alan Timuray, yine Fortune Dergisi’nin ‘EMEA Avrupa-Orta Doğu-Afrika Bölgesi En Güçlü Kadınlar’ 2015 ve 2014 listelerinde 15’inci sırada, Newsweek’in ‘Dünyanın En Etkili 125 Kadını’ 2013 yılı listesinde 79’uncu sırada yer almıştır. Ekonomist Dergisi’nin düzenlediği değerlendirmelerde 2013, 2011 ve 2010 yıllarında Türkiye’de ‘Yılın Profesyoneli’ seçilen Timuray, 2009 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından ‘Genç Küresel Lider’ listesine seçilmiştir.

Ali Canberk Özbuğutu



