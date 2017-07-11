Sertab Erener Ayvalık’ta sevenleriyle buluşuyor

Geçtiğimiz gün yaz turnesinin ilk konserini Bodrum’da veren Sertab Erener’in ikinci durağı ise Ayvalık. 11 Temmuz Salı akşamı Ayvalık’ta hayranlarıyla buluşacak olan Sertab Erener, ‘Sertab’ın Oda Müziği’ projesi ile yaz akşamlarını renklendirecek.

‘Sertab’ın Oda Müziği’ Ege’yi Sallayacak

Kışın yaptığı ‘Sertab’ın Oda Müziği’ projesi ile büyük beğeni toplayan Türk popunun deneyimli sesi Sertab Erener, yaz sezonunda da bu projesi ile hayranları ile buluşacak. Bodrum, Ayvalık, Altınoluk ve Çeşme’de ‘Sertab’ın Oda Müziği’ ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Erener, 25 yıllık sanat hayatındaki en sevilen şarkılarının akustik sunumlarını gerçekleştirecek.

Suat Salgın