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Sertab Erener'den Balıkesirlilere unutulmaz konser

Bu yıl 25. sanat yılını kutlayan Sertab Erener, yaz konserleri serisinde Bodrum’dan sonra Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sahne aldı.

Sertab Erenerden Balıkesirlilere unutulmaz konser

12 Temmuz 2017 09:37

Ayvalık Belediyesi’ne ait Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran yaklaşık bin 500 kişiye unutmayacakları bir gece yaşatan ünlü şarkıcı, pop müziği enstrümanları yerine sahneye klasik müziğe ait enstrümanlarla çıktı. Eski ve yeni eserlerini Oda Müziği Orkestrası ile seslendiren sanatçı sergilediği performansla Ayvalıklı hayranlarının kalplerini bir kez daha fethetti.

Kışın yaptığı ‘Sertab’ın Oda Müziği’ projesi ile büyük beğeni toplayan Türk popunun deneyimli sesi Sertab Erener, yaz sezonunda da bu projesi ile hayranları ile buluştu. 25 yıllık sanat hayatındaki en sevilen şarkılarının akustik sunumlarını Ayvalıklı dinleyicileriyle paylaşan Erener’in konserine ait biletler 60 ile 120 liradan satıldı.
Ünlü tiyatrocu Rasim Öztekin’in kızı başarılı oyuncu Pelin Öztekin’in yanı sıra Survivor ile başarısını taçlandıran serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen ile Ayvalıklı antrenörü Hüseyin Cavlı’nın da izleyicilerin arasında bulunduğu konser yaklaşık iki saat sürdü.
Konserde, beline konan ve sonra da kaçan bir çekirgenin ünlü sanatçı Sertab Erener’i ürkütmesi ise uzun süre gülüşmelere sebep oldu.

Suat Salgın

Etiketler: balıkesir, konser, Sertab Erener


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