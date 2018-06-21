Sertaç Şanlı: 'Euroleague’de oynamak heyecan verici'

Dünya Kupası elemelerinde Ukrayna ve İsveç’le Ankara’da oynanacak olan karşılaşmalar öncesinde kampa giren A Milli Erkek Basketbol Takımı, medya gününde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’tan Anadolu Efes’e transfer olan Sertaç Şanlı, Ankara’da oynanacak maçları kazanmaları gerektiğini belirterek, “Bu iki maçı seyircimizin önünde kazanmak istiyoruz. İsveç ve Letonya maçlarında kötü mağlubiyetler yaşadık. Ankara’daki maçlarda taraftar desteğiyle bu hataları telafi edeceğimizi düşünüyorum. İnşallah bizi bu maçlarda yalnız bırakmazlar” dedi.

"Euroleague’de oynamak heyecan verici"

Beşiktaş ve Milli Takım’ın Başantrenörü Ufuk Sarıca’nın gelişiminde çok katkısı olduğunu söyleyen Sertaç Şanlı, "Ufuk Hoca’yla iki sene geçirdim. Bana saha içi ve saha dışında çok şey kattı. Saha içinde güvendi, sorumluluk verdi. Gelişimim için kendisine çok teşekkür ederim. İnşallah bu gelişimimi Anadolu Efes’te de sürdürüm ve güzel bir sezon geçiririm" diye konuştu.

Anadolu Efes’in Euroleague’de oynayacak olmasının çok büyük bir artı olduğunu söyleyen genç basketbolcu, “Bu ligin verdiği sertlik ve mücadele seviyesi çok önemli. İnşallah Anadolu Efes’e elimden gelen katkının en iyisini veririm ve güzel bir sene geçiririz hep beraber. NBA’den ziyade ben Anadolu Efes’e odaklandım. Euroleague’i oynayıp sezonu sağ salim bitirelim, sonrası gelir Allah’ın izniyle” açıklamalarında bulundu.

Barış Ermiş: "Wilbekin çok büyük işler yaptı"

Milli Takım’ın tecrübeli ismi Barış Ermiş ise Ankara’da taraftarların önünde iki maçı da kazanmak istediklerini dile getirerek, "Kendi sahamızda oynayacağız. 2’de 2 yapmak istiyoruz. Bunu yaptığımız zaman üst gruba avantajlı şekilde çıkacağız. Kendi sahamızda iyi oynayan bir takımız. Bu yıllardır böyle. İnşallah Ankara seyircisi bizi yalnız bırakmaz. Biz de sahaya enerjik, seyir zevki yüksek bir takım yansıtıp 2 maçı da galip tamamlamak istiyoruz” dedi.

Scottie Wilbekin’le ilgili olarak da konuşan Ermiş, "Kaliteli bir oyuncu. Özellikle Darüşşafaka’yla bu sene Avrupa’da çok büyük işler yaptı. Yönetimimizin tercihi bu şekilde. Biz de oyuncular olarak elimizden gelen en büyük yardımı sağlayacağız. İnşallah o da yeteneklerini sahaya yansıtarak bize yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın