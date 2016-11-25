Sertap Erener, 25 Kasım Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümde sevenleriyle bir araya geldi. Saraçlar Caddesi’nde Edirne Belediyesi’nin organizasyonuyla sahneye çıkan Erener, soğuk havada Edirnelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sevenlerine çok bilinen “Zor Kadındım” şarkısının nakarat kısmını erkek sevenlerine “Zor Adamdım” olarak söyletmek istedi. Ses çıkmadığını anlayan şarkıcı Erener, sahnedeki performansına kaldığı yerden devam etti.

Şarkısını değiştirip erkek sevenlerine söyletmek isteyen Erener, “Yok mu? Yoklar mı burada. Fırsat veriyorum bir daha. Baştan ben gireyim, sonra siz girin. Isıtayım durumu. ‘Zor Kadındım’dan vazgeçin. ‘Zor Adamdım’ dedim. Ben vazgeçtim ‘Zor Kadın’dan. Ben yıllardır ‘Zor Kadındım’ı söylüyorum, bir şey olmuyor. Dert etmeyin. Çok sesli söylemenizi istiyorum” dedi.

Ergin Yıldız