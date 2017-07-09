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Sertap Erener konserini bir türlü bitiremedi

Türk pop müziğinin başarılı ismi Sertab Erener, yaz konserleri kapsamında ilkini Bodrum’da verdi. Bodrum Antik Tiyatro’da gerçekleştirilen konserinden binlerce insanı karşısında gören Erener konseri bittikten sonra geri sahneye döndü.

Sertap Erener konserini bir türlü bitiremedi

09 Temmuz 2017 09:24

Geçmişten bugüne sevilen şarkılarından oluşturduğu repertuarı ile Bodrum’daki hayranlarıyla buluşan Sertab Erener, antik tiyatroyu dolduran müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Sanat hayatında 25 yılı geride bırakan deneyimli sanatçının şarkılarının akustik sunumlarını gerçekleştirdiği konseri dinleyicilerden tam not aldı.

ALKIŞLAR BİTMEYİNCE SAHNEYE GERİ DÖNDÜ

Sahnede 2 saat kalan Sertab Erener, dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendirdi. Bodrum konseri için buz mavisi renginde kabarık bir elbise tercih eden başarılı sanatçı, güzelliğiyle de göz kamaştırdı. Konserde alkışlardan dolayı sık sık ara vermek zorunda kalan Erener, alanı dolduran yoğun kalabalığa teşekkür etti. Konser sonunda sahneden ayrılan Sertab Erener, Antik Tiyatro’yu dolduran yoğun kalabalığın alkışlarının bitmemesi üzerine sahneye geri dönerek yeniden şarkılarını seslendirince hayranlarının gönlünü fethetti. Sanatçının eşi Emre Kula, konseri en önden izleyenler arasında yerini alırken şarkılara keyifle eşlik etti. 

Eren Ayhan

Etiketler: konser, Sertap Erener


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