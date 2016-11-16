Sertavul Geçidi'nde tipi, sis ve buzlanma nedeniyle Mut Karaman il sınırı olan Bel mevkiinde akşam saatlerinde başlayan sis, tipi ve buzlanma sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oluyor. Buzlanma nedeniyle 3 aracın birbirine çarpması sonucu meydana gelen kazada, Esra Kiraz, Mehmet Özay, Seyfi Ceylan ve Melek Küçüktürk yaralı olarak Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mut İlçe Bölge Trafik ekipleri, Sertavul yaylasında durdurdukları sürücülere, araçlarına kar lastiği ve zincir takmaları uyarısında bulunuyor. Kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine ise izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri de yolda buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.