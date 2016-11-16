Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Sertavul Geçidi’nde 3 araç çapıştı: 4 yaralı

Sertavul Geçidi’nde 3 araç çapıştı: 4 yaralı

Mersin’in Mut ilçesini Karaman iline bağlayan Sertavul Geçidi'nde tipi, sis ve buzlanma nedeniyle 3 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Sertavul Geçidinde 3 araç çapıştı: 4 yaralı

16 Kasım 2016 20:11

Sertavul Geçidi'nde tipi, sis ve buzlanma nedeniyle Mut Karaman il sınırı olan Bel mevkiinde akşam saatlerinde başlayan sis, tipi ve buzlanma sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oluyor. Buzlanma nedeniyle 3 aracın birbirine çarpması sonucu meydana gelen kazada, Esra Kiraz, Mehmet Özay, Seyfi Ceylan ve Melek Küçüktürk yaralı olarak Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mut İlçe Bölge Trafik ekipleri, Sertavul yaylasında durdurdukları sürücülere, araçlarına kar lastiği ve zincir takmaları uyarısında bulunuyor. Kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine ise izin verilmiyor.
Karayolları ekipleri de yolda buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Etiketler: Sertavul Geçidi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!