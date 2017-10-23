Sertifikasını alan iş sahibi oluyor

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa İlçesinde, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi 365 gün boyunca eğitim veremeye devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Eğitim merkezinde eğitimini tamamlayanlar sertifikalarını alıp, iş imkanlarından faydalanıyor. Bünyesinde Hasta kabul kursu, evde çocuk bakımı kursu, bilgisayarlı muhasebe kursu, bilgisayar işletmeciliği kursu başta olmak üzere birçok eğitim dersleri veren Süleymanpaşa Halk Eğitim merkezi yoğun taleplere alternatif yol bulmaya çalışıyor.

Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Suat Aydın yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak, “Tekirdağ Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi olarak 2017-2018 yılı eğitim öğretim yılı öncesi, yapmış olduğumuz tanıtım faaliyetleri ciddi anlamda karşılık buldu. Karşılık alan kurslarımız arasında, kişisel gelişim ile ilgili kurslar, üniversiteye hazırlık dediğimiz destekleme ve yetiştirme kurslarımız ve meslek kurslarımız. Öncelikle genç nüfus üniversite öğrencileri, üniversiteye hazırlanan yaş gurubundaki kursiyerlerimizin öncelikle talepleri işaret dili, diksiyon gibi kurslar bir işe yerleşmek için veya bir iş bulmak için talepte bulunan kursiyerlerimiz bu sene yoğunlukta. Hasta kabul kursu, evde çocuk bakımı kursu, bilgisayarlı muhasebe kursu, bilgisayar işletmeciliği kursu, hasta refakatçısı kursu, kuaförlük kursu, altınyaldız cam kursu gibi kurslarımıza yoğun talep var.

“Ciddi anlamda halkın yoğun ilgisi var”

Yapılan Eğitimlerde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Aydın, “Talepleri karşılamak için alternatifler üretmeye çalışıyoruz. Sabah öğlen akşam ve hafta sonu olmak üzere bir kurstan 4 tane açmaya çalışıyoruz ve taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Ciddi anlamda halkın yoğun ilgisi var. Özellikle şunu merkez binada yapmış olduğumuz kurslarda sınıfları 25 ile 30 kişi arasında sınıflandırmaya çalışıyoruz ama buna önlem alamıyoruz, yani sınıflarımızın mevcudu 30 kişinin üstüne 35 kişiye çıkarmak zorunda kalıyoruz. Bu yıl özellikle geçen yıldan itibaren meslek kurslarına sertifika alıp işe gireyim sertifikamı aldıktan sonra işe girebilirim gibi düşünceler artmaya başladı. Bunu yapmış olduğumuz çalışmalar neticesi olarak görme fırsatı, bu anlamda iş birliği yaptığımız ciddi kurum kuruluşlar var. İş-kur iş birliği ile yaptığımız kurslar büyük rağbet görüyor ve istihdam oranını arttırıyor” ifadelerini kullandı.

Halk Eğitim Merkezinde en çok talep gören sınıflardan birisi olan Sağlık Eğitmenliği sınıfından eğitim veren öğretmen Cemile Fahriye Kameraras, İş potansiyeli yüksek bir alan olduğundan dolayı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Kameraras,“Burada sağlık eğitmeniyim, sağlık dersleri veriyorum öğrencilerimizde inşallah yarın bir gün bu belgeyi aldıktan sonra sağlık sektöründe çalışmaları için yardımcı oluyorum. E tabi ki sağlık sektörünü biliyorsunuz her zaman bu anlamda sağlığa ihtiyaç var diyoruz ya Allah oralara düşürmesin diye ama eksikliğinide göstermesin sürekli sürekli bu anlamda iş potansiyeli olabilecek bir iş sağlık sektörü o yüzden insanlarında talepleri çok daha fazla oluyor” açıklamasını yaptı.

Vedat Bayraktar - Emre Gülle

