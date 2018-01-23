Servet Çetin, eski sevgiliye hakaretten beraat etti

Eski milli futbolcu Servet Çetin’in, eski kız arkadaşı Serpil Martin’e yurt dışından sipariş verdiği 63 şişe parfümün parasını ödemediği, ücret istenince de hakaret, tehdit ve şantajda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 40’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Sanık Çetin’in avukatı Mahir Işıkay beraat talebinde bulunarak“Müvekkilim işin merkezinde değildir. Müvekkilim şikayetçi arasında gönül ilişkisi yaşamıştır. Karşılıklı hakaret olduğuna dair detaylı incelememizi yaptık. Şantajın unsurları oluşmamıştır. Tehdit bakımından ise binlerce mesaj içerisinde tek bir kelime dahi olmadığı halde şikayetçinin akrabalarının çelişkili beyanları dışında delil bulunmamaktadır" diye konuştu.

Martin’in avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek “İşin merkezinde sanığın eylemleri vardır. Sanık ürünlerin bedellerini ödememek için iddianamedeki suçları gerçekleştirmiştir. Sanık avukatının bahsettiği, gönül ilişkisi derken söz konusu ilişki evliliğe doğru ilerlemekte idi. Daha doğrusu sanık tarafından müvekkilime evlilik vaadi ile yaklaşılmıştı. Bundan faydalanılarak müvekkilimin hisleri kötüye kullanılmıştır. Müvekkilimin maddi sebeplerle bu işe girişmesi için bir neden yoktur" dedi.

Mahkeme, davayı karara bağlayarak, Çetin’in "hakaret, şantaj, tehdit" suçlarından beraatine hükmetti.

Ne Olmuştu?

İddiaya göre, Servet Çetin, sevgilisi Serpil Martin’den , yurt dışından 2 adet kol saati, 65 şişe parfüm ve 4 adet cep telefonu gibi pahalı eşyalar sipariş etti ancak parasını ödemedi. Martin, parasını isteyince de Çetin’in kendisine tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Çetin hakkında, "hakaret, tehdit ve şantaj" suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Başak Akbulut

