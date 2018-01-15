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Servis aracı duran kamyona çarptı: 12 yaralı

Bursa'da işçi taşıyan servis, park halindeki kamyona çarptı. Kaza sonrası serviste bulunan 12 kişi hafif yaralandı.

Servis aracı duran kamyona çarptı: 12 yaralı

15 Ocak 2018 09:42
Servis aracı duran kamyona çarptı: 12 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Erol Y. idaresindeki 16 S 3626 plakalı minibüs, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Bursa Organize Sanayi Bölgesi Eflatun Caddesi'nde park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın ardından serviste bulunan 11 işçi ile sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. 

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: bursa, kaza

 

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