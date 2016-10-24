Edinilen bilgilere göre İnegöl'deki bir tekstil firmasının mesaisinden çıkan işçileri saat 01.00 sıralarında Kütahya'nın Domaniç ilçesine götürmekte olan sürücü 56 yaşındaki Yıldırım Şanlı yönetimindeki 43 YD 950 plakalı Servis otobüsü, yoğun sis nedeniyle görüş açısının 5 metreye düştüğü yağış nedeniyle de kayganlaşan Arapoturağı mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan otobüs kayarak yolun sağındaki istinat duvarına çarptı, ardından ise yamaca çarparak ancak durabildi.

11 İŞÇİ YARALANDI

Kaza sonucunda Sürücü Yıldırım Şanlı (56) ile servis aracında bulunan işçiler Nejla Genç (37), Bekir Uygun (43), Hasan Uygun (47), Muntaza Şahin (39), Mehmet Öner (35), Leyla Er (41), Ömer Gürsoy (32), Ramazan Kaynak (32), Hikmet Karakoyun (57) ve Raif Zahran (51) yaralandılar.

Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine Domaniç ve İnegöl 112 ekipleri sevk edildiler.

11 yaralı da kaza yerine gelen 112 acil servis ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi ve İnegöl’deki özel hastanelere sevk edildiler. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile alakalı soruşturma sürüyor.



Salih Bakıcı

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