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Servis aracı minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 32 yaralı

Bursa'da bir seyahat şirketine ait servis ile Suriyeli işçileri taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi ölürken, 32 kişi yaralandı.

Servis aracı minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 32 yaralı

28 Ocak 2018 09:43

Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Yenişehir - İznik yol ayrımında sabah saatlerinde meydana geldi. Bir seyahat şirketine ait olan 16 S 6820 plakalı servis ile 10 RT 895 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlarda bulunanlar yola savrulurken, olay yerine kısa sürede çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla bölgede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

Fatih Ak

 

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