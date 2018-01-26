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Servis aracı tipi ve kar nedeniyle yolda mahsur kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tipi ve kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan servis aracındaki 12 kişi İl Özel İdaresi ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Servis aracı tipi ve kar nedeniyle yolda mahsur kaldı

26 Ocak 2018 18:43

Akocak köyüne seyir halinde olan içinde 12 yolcusu bulunan servis aracı tipi yüzünden yolda mahsur kaldı. Yolcular, cep telefonuyla İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekibine ulaşarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 saat süren karla mücadele çalışmasının ardından yolcuların bulunduğu bölgeye ulaştı. Ekipler, mahsur kalan yolcuları kurtararak köylerine ulaştırdı.

Servis sürücü Rıdvan Esener, “Öğle saatlerinden itibaren yollarımız aşırı tipiden dolayı kapandı. Yoğun tipiden dolayı ilerleyemedik, karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedik. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışma ile yolumuz açıldı. Bizi bu dertten kurtaran karla mücadele ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

Akocak köyü muhtarı Hamit Göksal, “Yolun birçok yerinde rampa olduğundan araçlar çıkamıyor. Dün akşamdan beri aralıksız yağan kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarımız yolda kaldı. Araçta bulunan 12 vatandaşımız şantiye şefliliği karla mücadele ekiplerinin gelmesiyle akşam olmadan köylerine ulaştırıldı” dedi. 

Ömer Oğuz
 

 

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