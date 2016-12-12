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Servis aracı yayaya çarptı; 1 ölü

Bursa Nilüfer Ata Bulvarı girişinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 21 yaşındaki Ferdi Balcı, servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Servis aracı yayaya çarptı; 1 ölü

12 Aralık 2016 09:13

Olay, sabah 07.15 civarında Ata Bulvarı Fethiye Spor Kompleksi karşısında meydana geldi. Sabah erken saatlerde iş yerine giderken karşıdan karşıya geçmek isteyen 21 yaşındaki Ferdi Balcı’ya, S.D (43) idaresindeki 16 KA 119 plakalı servis aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savuran Balcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 ekipleri savcılığın talimatı ile Ferdi Balcı’nın cansız bedenini Bursa Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Sürücü S.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, servis aracı içinde bulunan yolcular ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Servis içerisinde bulunan yolcular, “Yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan şahıs birden aracın önüne çıkınca kaza meydana geldi” dedi. Olayla ilgili polis tahkikat başlattı.

 Samet Doğru - Yusuf Ali Arslan 
 


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