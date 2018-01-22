Servis kazasında ölenler son yolculuğuna uğurlandı

Şükrü Parlakçı (66) idaresindeki 78 S 0292 plakalı servis otobüsü, dün gece saat 23.20 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde rampa aşağı inerken freni boşalması sonrası kontrolden çıkarak Mustafa Sarı’ya ait evin garaj kısmına ve garajdaki 78 EA 159 plakalı otomobile çarpmıştı. Kazada servis midibüsünde bulunan sürücü Parlakçı ile işçilerden Saffet Toğlu (44), Osman Özdemir (45) ve Yasin Çelikkafa (32) hayatını kaybederken, Kamil Ünal ile İsmet Küçükzoroğlu ise yaralanmıştı.

Yaklaşık 2.5 saat süren çalışma sonrası cesetleri sıkıştıkları beton yığının altından çıkaran şoför ve işçiler için Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ. haddehane meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Karabük Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, TSO Başkanı Tuncay Özcan, Meclis Başkanı Timurçin Saylar, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Karabükspor Kulüp Başkanı Ziya Ünsal, Çelik - İş Sendikası Genel Merkez ve Şube yöneticileri ile KARDEMİR işçileri katıldı. İl Müftüsü Halil Bektaş tarafından tek tek cenaze namazları kılınan işçilerden Saffet Toğlu (44) ve Yasin Çelikkafa (32) ile sürücü Şükrü Parlakçı için daha sonra öğle namazına müteakip Esentepe mahallesinde cenaze namazı kılındı.

İşçilerden Toğlu ve Çelikkafa Kapullu mahallesi Küpler mezarlığına defnedilirken, sürücü Parlakçı ise Kastamonu’nun Araç ilçesinde toprağa verilecek. İşçilerden Osman Özdemir ise ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kapullu mahallesinde toprağa verilecek.

Kazada hayatını kaybeden 3 çocuk babası işçi Saffet Toğlu'nun (44), kanserden dolayı ilk eşini kaybettikten sonra çocukları için geçtiğimiz ay ikinci kez dünya evine girdiği öğrenildi.

Yasin Erdem