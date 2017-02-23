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Servis midibüsü yandı, işçiler ölümden döndü

Antalya’da 17 otel çalışanını taşıyan servis midibüsü, kırmızı ışıkta durduğu esnada elektrik aksamındaki arızadan dolayı alev aldı. Yangın park halinde bulunan başka bir araca da sıçradı.


23 Şubat 2017 13:53

Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'nde saat 07.00'da sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde bir otelin 17 personelinin olduğu Namuk Karakaya yönetimindeki 07 C 1866 plakalı servis midibüsü, Yavuz Caddesi'nde kırmızı ışıkta durdu.

Bu sırada bir anda, aracın motor bölümünden alevler yükseldi. Durumu fark eden sürücü Karakaya, hemen kapıları açarak yolcularını aşağıya indirdi. Aracında bulunan yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışan Numan Karakaya, durumu itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. 

Kısa sürede aracın tamamını saran alevler, cadde üzerinde bulunan park halindeki başka bir araca da sıçradı. Mehmet Tökü’ye ait 07 BFH 40 plakalı ticari araç da kısa sürede alevler içinde kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen iki araç da tamamen yandı. Yarım saat süren yangında midibüs ve diğer araç kullanılamaz hale gelirken geriye demir iskeletleri kaldı.

Yanan iki araç, polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni incelemenin ardından belirlenecek. 

Suat Metin
 

Etiketler: işçi, Servis midibüsü


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